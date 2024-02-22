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Додік хильнув з чарки, щоб "обмити" отриманий від Путіна орден

Четвер, 22 лютого 2024, 09:09

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік похвалився отриманим від президента РФ Владіміра Путіна орденом, "обмивши" його горілкою.

Як передає "Європейська правда", відео з "обмиванням" Додік розмістив у Twitter (X).

"У Казані ми традиційно по-російськи відсвяткували нагородження орденом Александра Невського, який мені сьогодні вручив президент Росії Владімір Путін", – написав Додік.

Напередодні президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік зустрівся з Путіним у Казані. Обидва лідери висловили взаємну підтримку.

Наприкінці зустрічі Путін нагородив Додіка орденом Александра Невського за "зміцнення партнерства" між Росією і Сербською Республікою.

Це вже четверта зустріч Додіка і Путіна з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Також у вівторок Додік зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині почався суд над Додіком через його відмову виконувати розпорядження Високого представника Крістіана Шмідта.

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