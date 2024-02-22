Додик выпил рюмку, чтобы "обмыть" полученный от Путина орден

Лидер боснийских сербов Милорад Додик похвастался полученным от президента РФ Владимира Путина орденом, "обмыв" его водкой.

Как передает "Европейская правда", видео с "омовением" Додик разместил в Twitter (X).

"В Казани мы традиционно по-русски отпраздновали награждение орденом Александра Невского, который мне сегодня вручил президент России Владимир Путин", – написал Додик.

У Казању смо на традиционалан руски начин прославили додjелу Ордена Александра Невског, који ми је данас уручио предсједник Русије Владимир Путин. pic.twitter.com/H4zLecMTW1 February 21, 2024

Накануне президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился с Путиным в Казани. Оба лидера выразили взаимную поддержку.

В конце встречи Путин наградил Додика орденом Александра Невского за "укрепление партнерства" между Россией и Сербской Республикой.

Это уже четвертая встреча Додика и Путина с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Также во вторник Додик встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, в Боснии и Герцеговине начался суд над Додиком из-за его отказа выполнять распоряжения Высокого представителя Кристиана Шмидта.

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