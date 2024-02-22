У Лукашенка розповідають про "cтотисячне угруповання України" під кордоном і загрозу НАТО

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін в інтерв’ю російському державному телеканалу розповів про нібито понад 100-тисячне угруповання українських сил вздовж кордону Білорусі та пригрозив збивати "літаки НАТО, які порушують повітряний простір".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова в ефірі "Россия-24" цитує Zerkalo.io.

Хрєнін заявив, що станом на листопад минулого року біля кордонів Білорусі перебувало близько 120 тисяч українських військових, а зараз це "ударне угруповання чисельністю 112-114 тисяч".

Він також заявив про "загрозу диверсійних груп, що приходять з українського боку".

На питання про те, чи треба Білорусі нарощувати своє угруповання біля кордону, міністр відповів, що такої необхідності немає.

Віктор Хрєнін також заявив, що Мінськ спостерігає "завчасний комплекс заходів, які проводить Західна Європа на чолі зі США для підготовки бойових дій", і що "зрозуміло, проти кого ці дії будуть спрямовані".

У спілкуванні міністра запитали про "зростання кількості авіації НАТО і порушення повітряного простору Білорусі", пригадавши давніші заяви білоруської сторони, що з серпня по 21 лютого таких випадків було шість.

"Якщо вони втратять гальма – звісно, будемо збивати, церемонитись не будемо", – заявив білоруський міністр.

Також він анонсував спільні російсько-білоруські навчання на території Білорусі у 2025 році.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що західні спецслужби нібито готують провокацію проти цивільного населення Білорусі, щоб звинуватити Білорусь і Росію.

Також він заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів".