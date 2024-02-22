У Лукашенко рассказывают о "стотысячной группировке Украины" под границей и угрозе НАТО

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью российскому государственному телеканалу рассказал о якобы более 100-тысячной группировке украинских сил вдоль границы Беларуси и пригрозил сбивать "самолеты НАТО, которые нарушают воздушное пространство".

Как сообщает "Европейская правда", его слова в эфире "Россия-24" цитирует Zerkalo.io.

Хренин заявил, что по состоянию на ноябрь прошлого года у границ Беларуси находилось около 120 тысяч украинских военных, а сейчас это "ударная группировка численностью 112-114 тысяч".

Он также заявил об "угрозе диверсионных групп, приходящих с украинской стороны".

На вопрос о том, надо ли Беларуси наращивать свою группировку у границы, министр ответил, что такой необходимости нет.

Виктор Хренин также заявил, что Минск наблюдает "заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки боевых действий", и что "понятно, против кого эти действия будут направлены".

В общении министра спросили о "росте количества авиации НАТО и нарушении воздушного пространства Беларуси", припомнив более давние заявления белорусской стороны, что с августа по 21 февраля таких случаев было шесть.

"Если они потеряют тормоза – конечно, будем сбивать, церемониться не будем", – заявил белорусский министр.

Также он анонсировал совместные российско-белорусские учения на территории Беларуси в 2025 году.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы якобы готовят провокацию против гражданского населения Беларуси, чтобы обвинить Беларусь и Россию.

Также он заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".