У Німеччині працівники громадського транспорту готують нові страйки

Працівники місцевого громадського транспорту в Німеччині планують страйкувати в різні дні наступного тижня в усіх землях, окрім Баварії – головним днем страйку стане 1 березня.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву профспілки Ver.di, інформує "Європейська правда".

Заступник голови профспілки Крістін Беле заявила, що відсутність прогресу в колективних переговорах спонукала закликати до чергового раунду страйків.

"Для того, щоб нарешті зрушити переговори з мертвої точки, необхідно посилити тиск на роботодавців. Саме тому ми закликаємо працівників до узгоджених страйкових дій", – підкреслила вона.

Профспілка Ver.di, яка представляє близько 90 тисяч транспортників у близько 130 муніципальних транспортних агентствах, вимагає покращення умов праці для працівників громадського транспорту.

Також серед вимог – скорочення тижневої тривалості робочого дня і збільшення відпусток.

За останні тижні працівники вже провели кілька раундів страйків на тлі напружених колективних переговорів.

Кліматична група "П'ятниці за майбутнє Німеччини" висловила підтримку страйку і заявила, що також проведе демонстрації 1 березня, вимагаючи більш активних дій щодо зміни клімату та збільшення інвестицій у громадський транспорт.

Напередодні у Німеччині страйкували працівники авіакомпанії Lufthansa. В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.