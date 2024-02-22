В Германии работники общественного транспорта готовят новые забастовки

Работники местного общественного транспорта в Германии планируют бастовать в разные дни следующей недели во всех землях, кроме Баварии – главным днем станет 1 марта.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление профсоюза Ver.di, информирует "Европейская правда".

Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле заявила, что отсутствие прогресса в коллективных переговорах побудило призвать к очередному раунду забастовок.

"Для того, чтобы наконец сдвинуть переговоры с мертвой точки, необходимо усилить давление на работодателей. Именно поэтому мы призываем работников к согласованным забастовочным действиям", – подчеркнула она.

Профсоюз Ver.di, который представляет около 90 тысяч транспортников в около 130 муниципальных транспортных агентствах, требует улучшения условий труда для работников общественного транспорта.

Также среди требований – сокращение недельной продолжительности рабочего дня и увеличение отпусков.

За последние недели работники уже провели несколько раундов забастовок на фоне напряженных коллективных переговоров.

Климатическая группа "Пятницы за будущее Германии" выразила поддержку забастовке и заявила, что также проведет демонстрации 1 марта, требуя более активных действий по изменению климата и увеличения инвестиций в общественный транспорт.

Накануне в Германии бастовали работники авиакомпании Lufthansa. В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.