Операція проти хуситів: США знищили шість дронів, бойовики ракетами влучили у британське судно

Вранці у четвер, 22 лютого, американські літаки і військовий корабель коаліції збили в Червоному морі шість дронів-камікадзе, які запустили єменські бойовики-хусити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Центральне командування армії США.

Командування визначило дрони як такі, що, ймовірно, були націлені на американські та коаліційні військові кораблі і становили безпосередню загрозу.

Трохи згодом хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети з південного Ємену в Аденську затоку.

Ракети влучили у вантажний суховантаж MV Islander під прапором Палау, що належить Великій Британії,

Внаслідок атаки судно отримало незначні пошкодження і продовжило свій рейс.

Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден. Французькі сили у складі місії 20 лютого повідомили про знищення двох безпілотників єменських повстанців-хуситів.

У неділю ракета хуситів поцілила у торгове судно під прапором Белізу, яке прямувало у Червоне море, і завдала йому серйозних пошкоджень; екіпаж евакуював корабель, який підійшов на допомогу.