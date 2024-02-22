Операция против хуситов: США уничтожили шесть дронов, боевики ракетами попали в британское судно

Утром в четверг, 22 февраля, американские самолеты и военный корабль коалиции сбили в Красном море шесть дронов-камикадзе, которые запустили йеменские боевики-хуситы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Центральное командование армии США.

Командование определило дроны как такие, которые, вероятно, были нацелены на американские и коалиционные военные корабли и представляли непосредственную угрозу.

Чуть позже хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты из южного Йемена в Аденский залив.

Ракеты попали в грузовой сухогруз MV Islander под флагом Палау, принадлежащий Великобритании,

В результате атаки судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс.

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов. Французские силы в составе миссии 20 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.

В воскресенье ракета хуситов попала в торговое судно под флагом Белиза, которое направлялось в Красное море, и нанесла ему серьезные повреждения; экипаж эвакуировал подошедший на помощь корабль.