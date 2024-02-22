У Норвегії посеред вулиці валялись секретні документи про охорону прем'єра

Норвезькі спецслужби перевірять, яким чином внутрішні документи служби безпеки прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре опинились посеред вулиці міста Тронгейм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Суспільний мовник Норвегії ввечері напередодні, 21 лютого, отримав анонімне повідомлення про виявлення документів на вулиці в центрі Тронгейма. Документи були позначені грифом для службового користування.

Невідомий віддав документи поліції міста. З’ясувалось, що це – план забезпечення охорони прем’єра Йонаса Гара Стьоре під час візиту до прикордонного міста Рьорус 20 лютого.

На понад 10 сторінках містилася інформація про оцінку загроз, охоронців та детальну програму візиту прем'єр-міністра.

У ньому зазначено, яким автомобілем пересувався Стьоре, його номер і хто за кермом, повне ім'я та номер охоронців служби безпеки, яку зброю мають місцеві поліцейські, а також в машині є кулемет.

У поліції Тронгаймна інцидент назвали прикрістю й сказали, що вже зв’язались зі спецслужбами для з’ясування обставин ситуації – позаяк візит завершився, актуальних загроз безпеці там не бачать. В офісі прем’єра Норвегії наразі відмовляються від коментарів.

Нагадаємо, минулого року у військово-морських силах Британії почали розслідування через повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.