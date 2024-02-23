Из-за пожара в многоэтажке в Валенсии погибли по меньшей мере четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в Испании после того, как пожар охватил многоэтажный жилой дом в Валенсии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Четырнадцать человек, в том числе семилетний ребенок, получили ранения различной степени, 12 из них были переведены в больницы, согласно сообщению экстренных служб.

Ранее экстренные службы сообщили, что семь человек получили легкие ранения, в основном от вдыхания дыма.

Количество жертв может возрасти, поскольку 19 человек считаются пропавшими без вести.

"Можно подтвердить, что четыре человека погибли", – сказал журналистам Хорхе Суарес Торрес, заместитель директора службы по чрезвычайным ситуациям региона Валенсия.

Испанское общественное телевидение TVE сообщило, что в 14-этажном доме, который быстро "превратился в скелет", было более 130 квартир.

Пожар начался примерно в 17:30 на четвертом этаже и быстро распространился, по словам свидетелей и представителей экстренных служб, на кадрах видно пламя и огромные облака черного дыма, поглощающие здание.

Выступая на региональном телеканале A Punt, Эстер Пухадес, заместитель председателя Ассоциации промышленных инженеров Валенсии, сказала, что огонь распространился так быстро, потому что здание было покрыто легковоспламеняющейся полиуретановой облицовкой.

Напомним, в конце прошлой недели во Франции вспыхнул пожар на складе с 900 тоннами батареек.