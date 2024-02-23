ЦВК зробила зауваження Науседі за обіцянку сходити на каву з виборцями за підпис на його підтримку

Центральна виборча комісія у Литві винесла попередження чинному президенту Гітанасу Науседі після того, як він у рамках кампанії пообіцяв сходити на каву з кількома громадянами за підпис на його підтримку.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У четвер Науседа оголосив у своєму Facebook лотерею для своїх прихильників, пообіцявши сходити на каву з кожним 5-тисячним, 7-, 10-, 15- і 20-тисячним виборцем, які віддадуть підпис на його підтримку і повідомлять про те, що їм пощастило зареєструватись під таким номером.

Тим, хто виграє у цій лотереї, Науседа пообіцяв "щиру розмову про книжки, баскетбол та майбутнє Литви".

Центральна виборча комісія після цього заявила, що пропозиція Науседи не зовсім у рамках законодавства, тому що запрошення у кав’ярню можна розглядати як пропозицію матеріальних благ.

"Кава – це також матеріальна вигода, якщо тільки виборець не сам сплачує за неї", – прокоментувала очільниця ЦВК Ліна Петронієне.

Президент після цього доповнив свій допис, зазначивши, що погоджується із зауваженням.

Він уточнив, що переможці лотереї зможуть зустрітися з ним у неробочий час і кожен сплачуватиме рахунок сам за себе.

"Я буду вдячний, якщо мене, як кандидата, не позбавлятимуть нагоди зустрітися і поговорити з людьми, які мене підтримують", – додав він.

ЦВК повідомила, що вже отримувала серію повідомлень про дрібні порушення у рамках кампанії, як поширення немаркованої реклами у соцмережах.

ЦВК також закликала остерігатися шахрайських листів під виглядом запрошень віддати підпис на підтримку певного кандидата, куди насправді зловмисники додають посилання для викрадення даних.

Президентські вибори у Литві пройдуть 12 травня, збір підписів на підтримку кандидатів триває до 28 березня.

Останні опитування свідчать, що Гітанас Науседа залишається лідером виборчих симпатій.

Раніше у Литві стався скандал довкола квитків у лондонську оперу для Науседи і першої леді за кошти посольства, хоча відповідальність за це поклали на посольство.