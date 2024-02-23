ЦИК сделала замечание Науседе за обещание сходить на кофе с избирателями за подпись в его поддержку

Центральная избирательная комиссия в Литве вынесла предупреждение действующему президенту Гитанасу Науседе после того, как он в рамках кампании пообещал сходить на кофе с несколькими гражданами за подпись в свою поддержку.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В четверг Науседа объявил в своем Facebook лотерею для своих сторонников, пообещав сходить на кофе с каждым 5-тысячным, 7-, 10-, 15- и 20-тысячным избирателем, которые отдадут подпись в его поддержку и сообщат о том, что им посчастливилось зарегистрироваться под таким номером.

Тем, кто выиграет в этой лотерее, Науседа пообещал "искренний разговор о книгах, баскетболе и будущем Литвы".

Центральная избирательная комиссия после этого заявила, что предложение Науседы не совсем в рамках законодательства, потому что приглашение в кафе можно рассматривать как предложение материальных благ.

"Кофе – это также материальная выгода, если только избиратель не сам платит за него", – прокомментировала глава ЦИК Лина Петрониене.

Президент после этого дополнил свое сообщение, отметив, что согласен с замечанием.

Он уточнил, что победители лотереи смогут встретиться с ним в нерабочее время и каждый будет оплачивать счет сам за себя.

"Я буду благодарен, если меня, как кандидата, не будут лишать возможности встретиться и поговорить с людьми, которые меня поддерживают", – добавил он.

ЦИК сообщила, что уже получала серию сообщений о мелких нарушениях в рамках кампании, как распространение немаркированной рекламы в соцсетях.

ЦИК также призвала остерегаться мошеннических писем под видом приглашений отдать подпись в поддержку определенного кандидата, куда на самом деле злоумышленники добавляют ссылки для похищения данных.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая, сбор подписей в поддержку кандидатов продолжается до 28 марта.

Последние опросы свидетельствуют, что Гитанас Науседа остается лидером избирательных симпатий.

Ранее в Литве произошел скандал вокруг билетов в лондонскую оперу для Науседы и первой леди за средства посольства, хотя ответственность за это возложили на посольство.