Угорщина готується підписати оборонну угоду зі Швецією перед ратифікацією вступу в НАТО

Угорщина і Швеція збираються підписати значну угоду в галузі оборонної промисловості, що відкриває шлях для парламенту в Будапешті до ратифікації вступу північної країни в НАТО на початку наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Орбан, який у п'ятницю приймає свого шведського колегу Ульфа Крістерссона, сказав в радіоінтерв'ю, що угода щодо озброєнь стане останнім кроком, необхідним для того, щоб переконати його законодавців підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Голосування в угорському парламенті в понеділок – це останнє схвалення, необхідне для вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору, що допоможе військовому альянсу захистити свій східний фланг після вступу Фінляндії в квітні минулого року.

Крістерссон раніше заявляв, що обидві сторони можуть обговорити співпрацю щодо винищувачів Gripen шведського виробництва, які Угорщина використовує у своїх Військово-повітряних силах.

Угорщина експлуатує 14 винищувачів Gripen за договором оренди, який закінчується у 2026 році, і зараз ведуться переговори про продовження і розширення цієї угоди.

Орбан, найближчий союзник Росії в Європейському Союзі, також повторив свої заклики припинити підтримку того, що він вважає приреченими зусиллями України, спрямованими на захист від російських атак.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції "Фідес" оголосив, що парламент планує голосувати щодо вступу Швеції у НАТО 26 лютого, після повернення з канікул.