Венгрия и Швеция собираются подписать значительное соглашение в области оборонной промышленности, что открывает путь для парламента в Будапеште к ратификации вступления северной страны в НАТО в начале следующей недели.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Орбан, который в пятницу принимает своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона, сказал в радиоинтервью, что соглашение по вооружениям станет последним шагом, необходимым для того, чтобы убедить его законодателей поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Голосование в венгерском парламенте в понедельник – это последнее одобрение, необходимое для вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора, что поможет военному альянсу защитить свой восточный фланг после вступления Финляндии в апреле прошлого года.

Кристерссон ранее заявлял, что обе стороны могут обсудить сотрудничество в отношении истребителей Gripen шведского производства, которые Венгрия использует в своих Военно-воздушных силах.

Венгрия эксплуатирует 14 истребителей Gripen по договору аренды, который заканчивается в 2026 году, и сейчас ведутся переговоры о продлении и расширении этого соглашения.

Орбан, ближайший союзник России в Европейском Союзе, также повторил свои призывы прекратить поддержку того, что он считает обреченными усилиями Украины, направленными на защиту от российских атак.

Напомним, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.