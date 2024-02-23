Польські фермери хочуть розширити блокади також на західний кордон

Протестуючі польські фермери хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною.

Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.

Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.

Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв.

Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.

Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

Як відомо, з 20 лютого польські фермери продовжують акції протесту по всій території країни, у тому числі блокуть КПП на кордоні з Україною для вантажів. У відповідь відбулися акції і з українського боку. Серед іншого, до одного з КПП привезли знищену внаслідок бойових дій сільськогосподарську техніку.

У п’ятницю в уряді України повідомили про вже третій інцидент з пошкодженням українських зернових вантажів, цього разу на залізниці біля КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Раніше цього тижня заступник міністра сільського господарства Польщі підтвердив, що зернові вантажі з України не залишаються у Польщі, та сказав, що фермери могли би протестувати і на іншому кордоні.

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