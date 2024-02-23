Кабмін схвалив відкриття нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

Кабінет міністрів схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирських автомобілів "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні уряд ухвалить рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош", про відкриття якого ми домовилися з угорськими колегами. Він працюватиме для пасажирських автомобілів, що допоможе скоротити черги і прискорить перетин кордону для наших громадян", – сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду у Львівській області в п'ятницю.

Крім того, за словами прем'єра, уряд домовився про розширення роботи ще одного ПП на кордоні з Угорщиною – "Лужанка – Берегшурань".

"Тепер через нього зможуть виїжджати порожні фури без обмежень за вагою, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн. Дуже важлива історія для нашої країни і безумовний успіх нашої політики нового прагматизму у відносинах з Угорщиною", – підкреслив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в кінці січня повідомив, що обговорив зі своїм польським колегою Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на спільному кордоні.

Наприкінці минулого року Україна й Молдова домовились про спільний контроль на семи КПП.