Кабмин одобрил открытие нового автомобильного пункта пропуска на границе с Венгрией

Кабинет министров одобрил открытие нового пункта пропуска для пассажирских автомобилей "Великая Паладь – Надьгодош" на границе с Венгрией.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Это пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош", об открытии которого мы договорились с венгерскими коллегами.

Он будет работать для пассажирских автомобилей, что поможет сократить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", – сказал Шмыгаль на выездном заседании правительства во Львовской области в пятницу.

Кроме того, по словам премьера, правительство договорилось о расширении работы еще одного ПП на границе с Венгрией – "Лужанка – Берегшурань".

"Теперь через него смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн. Очень важная история для нашей страны и безусловный успех нашей политики нового прагматизма в отношениях с Венгрией", – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце января сообщил, что обсудил со своим польским коллегой Дональдом Туском создание четырех новых пунктов пропуска на общей границе.

В конце прошлого года Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи КПП.