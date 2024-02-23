Група українських міністрів на чолі зі Шмигалем почала працювати на кордоні з Польщею

На польсько-українському кордоні розпочала роботу група міністрів на чолі із прем’єром Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Наша задача – підтримати сталість та ритмічність експорту, запустити альтернативні маршрути експорту та імпорту", – зазначив міністр.

За його словами, міністри вже розпочали роботу над переліком рішень, які починають реалізовувати, серед яких:

запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів (Галац і Констанца) та до німецького Регенсбурга;

розширення транспортування Укрзалізницею;

збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску.

"З Румунією продовжуємо говорити про пропуск транспорту з вантажем через "Красноїльськ" та запуск порожніх через "Дяківці". Також опрацьовуємо варіанти збільшення пропускної спроможності "Порубне", "Дякове" та "Орлівки". Плануємо розпочати реконструкцію пасажирського термінала на "Ужгороді", щоб розділити потоки транспорту та збільшити пропускну здатність для вантажних", – додав Кубраков.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Денис Шмигаль разом з відповідними міністрами, що працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, а також керівники прикордонслужби працюватимуть сьогодні на кордоні з Польщею.

Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.

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