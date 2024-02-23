США наложили санкции на российскую платежную систему "Мир"

Министерство финансов США в рамках масштабного пакета санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину объявило об ограничениях против российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции приняты в рамках мер против финансовой инфраструктуры России с целью дальнейшего ограничения использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины.

Под американские ограничения попало акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК) – государственный оператор платежной системы "Мир", который принадлежит центральному банку России.

"Распространение российским правительством системы "Мир" позволило России построить финансовую инфраструктуру, которая делает возможным попытки России избежать санкций и восстановить разорванные связи с международной финансовой системой", – говорится в сообщении Минфина США.

Под новые санкции США также попали девять региональных финансовых учреждений РФ, в том числе несколько со штаб-квартирами в центрах российских военно-промышленных баз; пять инвестиционных и венчурных фондов; и шесть компаний в сфере финансовых технологий, которые помогают России.

Систему "Мир" создали в РФ после первой волны американских санкций в 2014 году, когда агрессор развязал войну против Украины и аннексировал украинский Крым. Система должна была стать ключевым элементом защиты России от санкций.

Напомним, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Великобритания накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения также объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.