Парламент Німеччини підтримав часткову легалізацію канабісу

Бундестаг у п’ятницю, 23 лютого, проголосував за часткову легалізацію споживання канабісу в Німеччині, яка була обіцянкою урядової коаліції після приходу до влади наприкінці 2021 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За урядовий законопроєкт про легалізацію канабісу проголосували 407 законодавців нижньої палати парламенту Німеччини, проти були 226, ще четверо – утримались під час голосування.

Партії уряду ФРН заявляють, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає обмежену легальну доступність наркотику з численними правилами, нормами та обмеженнями.

Там вказують, що нинішня політика заборони канабісу провалилася, оскільки його фактично й так споживають усе більше німців, зокрема молоді – тому краще врегулювати цей ринок, аніж дозволити йому безконтрольно поширюватись.

Відповідно до закону, з 1 квітня 2024 року дорослі німці зможуть вирощувати вдома до трьох рослин канабісу і зберігати до 50 грамів. У громадських місцях дорослим дозволять мати до 25 грамів для споживання.

З 1 липня у Німеччині буде дозволене спільне вирощування канабісу в клубах, які налічуватимуть не більше 500 членів. Клуби можуть передавати своїм членам максимум 25 грамів на день або 50 грамів на місяць, хоча для 18-21-річних німців цей ліміт буде нижчим.

У німецькому суспільстві немає єдиної думки щодо такого кроку: останнє опитування YouGov показало, що близько 47% респондентів частково або повністю підтримують його, тоді як 42% – частково або повністю відкидають.

Міська голова Амстердама Фемке Халсема раніше запропонувала декриміналізувати продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах, позаяк боротьба з наркотиками є "збоченою і контрпродуктивною".