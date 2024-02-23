Парламент Германии поддержал частичную легализацию каннабиса

Бундестаг в пятницу, 23 февраля, проголосовал за частичную легализацию потребления каннабиса в Германии, которая была обещанием правительственной коалиции после прихода к власти в конце 2021 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За правительственный законопроект о легализации каннабиса проголосовали 407 законодателей нижней палаты парламента Германии, против были 226, еще четверо – воздержались во время голосования.

Партии правительства ФРГ заявляют, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает ограниченную легальную доступность наркотика с многочисленными правилами, нормами и ограничениями.

Там указывают, что нынешняя политика запрета каннабиса провалилась, поскольку его фактически и так потребляют все больше немцев, в том числе молодежи – поэтому лучше урегулировать этот рынок, чем позволить ему бесконтрольно распространяться.

Согласно закону, с 1 апреля 2024 года взрослые немцы смогут выращивать дома до трех растений каннабиса и хранить до 50 граммов. В общественных местах взрослым разрешат иметь до 25 граммов для потребления.

С 1 июля в Германии будет разрешено совместное выращивание каннабиса в клубах, которые будут насчитывать не более 500 членов. Клубы могут передавать своим членам максимум 25 граммов в день или 50 граммов в месяц, хотя для 18-21-летних немцев этот лимит будет ниже.

В немецком обществе нет единого мнения относительно такого шага: последний опрос YouGov показал, что около 47% респондентов частично или полностью поддерживают его, тогда как 42% – частично или полностью отвергают.

Городской голова Амстердама Фемке Халсема ранее предложила декриминализировать продажу и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах, так как борьба с наркотиками является "извращенной и контрпродуктивной".