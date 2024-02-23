США знищили партію ракет і дронів, якими хусити готувались атакувати кораблі в Червоному морі

Сили США напередодні завдали чергових ударів по озброєнню єменських бойовиків-хуситів, якими ті готувались завдавати ударів по суднах в Червоному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Центральне командування армії США.

За даними командування, сили США завдали ударів по чотирьох дронах і двох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були готові до запуску з підконтрольних хуситам районів Ємену в бік Червоного моря.

"Сили CENTCOM ідентифікували БПЛА і ракет і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу торговельним суднам і кораблям ВМС США в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Згодом американські військові збили три дрони хуситів поблизу кількох комерційних суден, що працювали в Червоному морі.

Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден. Французькі сили у складі місії 20 лютого повідомили про знищення двох безпілотників єменських повстанців-хуситів.

У неділю ракета хуситів поцілила у торгове судно під прапором Белізу, яке прямувало у Червоне море, і завдала йому серйозних пошкоджень; екіпаж евакуював корабель, який підійшов на допомогу.