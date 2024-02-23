США уничтожили партию ракет и дронов, которыми хуситы готовились атаковать корабли в Красном море

Силы США накануне нанесли очередные удары по вооружению йеменских боевиков-хуситов, которым те готовились наносить удары по судам в Красном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Центральное командование армии США.

По данным командования, силы США нанесли удары по четырем дронам и двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску из подконтрольных хуситам районов Йемена в сторону Красного моря.

"Силы CENTCOM идентифицировали БПЛА и ракеты и определили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", – говорится в сообщении.

Впоследствии американские военные сбили еще три дрона хуситов вблизи нескольких коммерческих судов, работавших в Красном море.

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов. Французские силы в составе миссии 20 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.

В воскресенье ракета хуситов попала в торговое судно под флагом Белиза, которое направлялось в Красное море, и нанесла ему серьезные повреждения; экипаж эвакуировал подошедший на помощь корабль.