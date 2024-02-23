ЗМІ: Білий дім посилює критику спікера Джонсона через проєкт з коштами Україні

Білий дім посилив критику спікера Палати представників США Майка Джонсона, звинувативши його у сприянні Ірану і Росії, оскільки той не ставить на голосування проєкт, який передбачає надання допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в ще не оприлюдненій заяві заступника прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса, з якою ознайомилось агентство Reuters.

"Президент Байден протистоїть Ірану. Але де ж передбачуване зобов'язання спікера Джонсона не "умиротворювати Іран" у всьому цьому? Ніде. Замість цього, його бездіяльність приносить користь Путіну і аятолі", – йдеться у проєкті документа, на який посилається агентство.

Бейтс у заяві зазначає, що Іран "активно сприяє війні Росії в Україні та її атакам на українські міста".

Напередодні Бейтс закидав Джонсону те, що він ставить "власну внутрішню політику вище за безпеку американського народу".

Це останній приклад того, як адміністрація Джо Байдена критикує республіканців Палати представників за те, що вони не схвалили законопроєкт про додаткове фінансування Україні, Ізраїлю та Тайваню після проходження в Сенаті.

З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції. Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону.

Наразі Палата представників пішла на перерву до кінця лютого.