СМИ: Белый дом усиливает критику спикера Джонсона из-за проекта со средствами Украине

Белый дом усилил критику спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, обвинив его в содействии Ирану и России, поскольку тот не ставит на голосование проект, который предусматривает оказание помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в еще не обнародованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, с которым ознакомилось агентство Reuters.

"Президент Байден противостоит Ирану. Но где же предполагаемое обязательство спикера Джонсона не "умиротворять Иран" во всём этом? Нигде. Вместо этого, его бездействие приносит пользу Путину и аятолле", – говорится в проекте документа, на который ссылается агентство.

Бейтс в заявлении отмечает, что Иран "активно способствует войне России в Украине и ее атакам на украинские города".

Накануне Бейтс вменил Джонсону то, что он ставит "собственную внутреннюю политику выше безопасности американского народа".

Это последний пример того, как администрация Джо Байдена критикует республиканцев Палаты представителей за то, что они не одобрили законопроект о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня после прохождения в Сенате.

Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции. Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе.

Сейчас Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля.