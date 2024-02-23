Беларусь угрожает Литве из-за закрытых пунктов пропуска

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на решение Литвы закрыть два пограничных пункта пропуска.

Заявление белорусского ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В белорусском МИД назвали это решение политически мотивированным и частью "предвыборной кампании".

В ведомстве также заявили, что причины, приведенные Литвой для решения закрыть пункты пропуска, являются "смешными", и Минск "вынужден мстить в ответ на недружественные решения Вильнюса".

Напомним, в среду литовское правительство приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".

Летом прошлого года Литва закрыла еще два пограничных пункта на белорусской границе – "Шумскас" и "Тверячюс".

Перед этим Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.