Пожар в многоэтажке Валенсии: уже 10 погибших

Количество жертв масштабного пожара, в результате которого обгорели два жилых дома в испанском городе Валенсия, возросло до 10 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Представитель испанского правительства в Валенсии Пилар Бернабе сообщила журналистам 24 февраля, что правоохранители обнаружили десятого погибшего в обгоревшем доме.

По ее словам, полиция дополнительно проведет анализ ДНК, чтобы подтвердить личности всех жертв.

Отдельно Бернабе подчеркнула, что полиция и пожарные продолжат разбор завалов здания в поисках других возможных жертв. Сколько людей находились там на момент пожара, доподлинно неизвестно.

Пожар в 14-этажном доме вспыхнул вечером накануне, 22 февраля. Пламя, которое раздувалось сильным ветром, охватило дом в течение получаса. Ветер был настолько сильным, что отталкивал воду, которую подавали пожарные из шлангов.

Аварийные службы сообщили, что пожар начался на четвертом этаже, но не назвали его причины.

Правоохранители начали расследование инцидента, и эксперты считают, что причиной стала некачественная легковоспламеняющаяся обшивка фасада.