В Литве собрали более 8 млн евро на оборудование для украинских военных

В Литве кампания по сбору средств "Radarom!" собрала 8,288 миллиона евро на закупку оборудования литовского производства для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Кампания по сбору средств длилась четыре недели и была организована LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu и журналисткой Ритой Милюте.

Окончательная сумма, собранная в рамках кампании, была объявлена после благотворительного концерта в субботу вечером, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

На средства, пожертвованные литовской общественностью, предприятиями и организациями, будет закуплено и доставлено в Украину 1115 наборов для украинских военных.

Наборы стоимостью 7 500 евро, каждый из которых состоит из монокуляра ночного видения, лазерного прицела и индивидуального антидронового комплекса, призваны помочь украинским солдатам быть лучше защищенными в борьбе с российскими захватчиками.

Индивидуальный набор для украинских военных, который закупят в рамках кампании ФОТО С САЙТА LRT

Оборудование, которое планируют поставить, производится в Литве компаниями Brolis Semiconductors и NT Service.

Это уже вторая акция "Radarom!". В прошлом году, в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, кампания собрала более 14 миллионов евро на приобретение 17 тактических

радаров наблюдения для мониторинга воздушного пространства Украины, а также другого оборудования.

2 февраля Литва передала Украине партию военной помощи с системами детонации и боеприпасами к гранатометам, а впоследствии – партию зимнего военного снаряжения и одежды.