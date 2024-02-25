У Дуди відповіли, чи було відкликане його запрошення в Україну

У канцелярії президента Польщі відповіли на питання про те, чи відкликала Україна запрошення Анджею Дуді стосовно візиту до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це державну секретарку канцелярії президента Польщі Малгожату Папроцьку запитали в ефірі Radio Zet, пише "Європейська правда".

24 лютого до Києва прибули президентка Європейської комісії, а також прем'єр-міністри Канади, Бельгії та Італії. Найвищого керівництва Польщі у Києві не було.

"Президент перебуває в постійному контакті з президентом Володимиром Зеленським. Візиту до річниці не відбулося. Я говорю про факт. Ваш президент, на відміну від пані фон дер Ляєн чи інших європейських лідерів, не був у Києві", – сказала Папроцька.

Папроцьку запитали, чи правда, що українська сторона відкликала запрошення президенту Польщі.

"Мені про це нічого не відомо", – відповіла вона.

"Що важливо: питання сільського господарства на рівні ЄС – це абсолютно наднаціональні питання. Це не тільки польське питання. У нашій країні воно, звичайно, надзвичайно загострене, але ці правила повинні бути запроваджені з точки зору Брюсселя", – сказала Папроцька.

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною.

Як відомо, останніми тижнями відносини України та Польщі додатково ускладнилися через загострення протесту польських фермерів, які виступають проти запланованого продовження пільгового режиму торгівлі ЄС з Україною та за додаткові обмеження для українського агроімпорту.

За останній тиждень сталися перші інциденти з розсипанням українських зернових вантажів та перші випадки блокування залізниці, стався скандал через пропутінський плакат одного з фермерів, за який йому тепер загрожує до 5 років ув’язнення.