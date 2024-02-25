У Дуды ответили, было ли отозвано его приглашение в Украину

В канцелярии президента Польши ответили на вопрос о том, отозвала ли Украина приглашение Анджею Дуде относительно визита к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом государственного секретаря канцелярии президента Польши Малгожату Папроцкую спросили в эфире Radio Zet, пишет "Европейская правда".

24 февраля в Киев прибыли президент Европейской комиссии, а также премьер-министры Канады, Бельгии и Италии. Высшего руководства Польши в Киеве не было.

"Президент находится в постоянном контакте с президентом Владимиром Зеленским. Визита к годовщине не произошло. Я говорю о факте. Ваш президент, в отличие от госпожи фон дер Ляйен или других европейских лидеров, не был в Киеве", – сказала Папроцкая.

Папроцкую спросили, правда ли, что украинская сторона отозвала приглашение президенту Польши.

"Мне об этом ничего не известно", – ответила она.

"Что важно: вопросы сельского хозяйства на уровне ЕС – это абсолютно наднациональные вопросы. Это не только польский вопрос. В нашей стране он, конечно, чрезвычайно обострен, но эти правила должны быть введены с точки зрения Брюсселя", – сказала Папроцкая.

Президент Польши Анджей Дуда ко второй годовщине полномасштабной войны заверил, что поддержка Варшавой Киева в противодействии российской агрессии останется неизменной.

Как известно, в последние недели отношения Украины и Польши дополнительно осложнились из-за обострения протеста польских фермеров, которые выступают против запланированного продления льготного режима торговли ЕС с Украиной и хотят дополнительных ограничений для украинского агроимпорта.

За последнюю неделю произошли первые инциденты с рассыпанием украинских зерновых грузов и первые случаи блокирования железной дороги, произошел скандал из-за пропутинского плаката одного из фермеров, за который ему теперь грозит до 5 лет заключения.