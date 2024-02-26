Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн

У зв'язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи в інші країни, окрім України.

Про це він сказав в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє "Європейська правда".

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну", – сказав він.

"Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив Кулеба.

Міністр нарікає на нестачу боєприпасів у розмовах з партнерами.

"Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами", – сказав він.

"Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають. Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки", – пояснив Кулеба.

Він також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для України.

Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у розмові з Кулебою пообіцяв до кінця березня поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.