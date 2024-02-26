Кулеба: Конфіскація росактивів потрібна, щоб стримати потенційних агресорів

Конфіскація російських активів може змусити інші країни двічі подумати, перш ніж здійснювати акти агресії, подібні до того, що РФ вчинила щодо України.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у виданні Politico, передає "Європейська правда".

Він привітав дії, які вже були вжиті для того, щоб змусити Росію заплатити, згадавши про те, що у 2022 році Канада стала першою країною, яка прийняла законодавство, що дозволяє передачу активів, а минулого року Бельгія виступила з ініціативою почати використовувати податкові надходження від російських активів для допомоги Україні.

"Це все позитивні зрушення, і ми аплодуємо урядам цих країн за їх прийняття. Але це лише початок – і потрібно зробити ще більше", – зазначив він.

Міністр вважає, що цілком реально вже цього року розпочати конфіскацію "знерухомлених" активів у повному обсязі.

"Звичайно, деякі наші союзники стурбовані тим, що рішення про арешт активів російського центрального банку може створити прецедент для інших країн, які вимагатимуть репарацій за минулі війни.

Але ці побоювання безпідставні. Правовий механізм конфіскації російських активів може бути адаптований до конкретного випадку агресії Росії проти України, і, таким чином, розвиток наявного міжнародного права не матиме зворотної дії в часі", – пояснив міністр.

Навпаки, за словами Кулеби, це слугуватиме потужним стримувальним фактором, змушуючи інших потенційних агресорів зважати на фінансові наслідки нападу на інші країни.

Дмитро Кулеба також заявив, що російські гроші, заморожені в Європі, можуть покрити значну частину величезних витрат на відновлення України.

Раніше лідери "Групи семи" підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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