Кулеба: Конфискация росактивов нужна, чтобы сдержать потенциальных агрессоров

Конфискация российских активов может заставить другие страны дважды подумать, прежде чем совершать акты агрессии, подобные тому, что РФ совершила в отношении Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в издании Politico, передает "Европейская правда".

Он приветствовал действия, которые уже были приняты для того, чтобы заставить Россию заплатить, вспомнив о том, что в 2022 году Канада стала первой страной, которая приняла законодательство, позволяющее передачу активов, а в прошлом году Бельгия выступила с инициативой начать использовать налоговые поступления от российских активов для помощи Украине.

"Это все позитивные сдвиги, и мы аплодируем правительствам этих стран за их принятие. Но это только начало – и нужно сделать еще больше", – отметил он.

Министр считает, что вполне реально уже в этом году начать конфискацию "обездвиженных" активов в полном объеме.

"Конечно, некоторые наши союзники обеспокоены тем, что решение об аресте активов российского центрального банка может создать прецедент для других стран, которые будут требовать репараций за прошлые войны.

Но эти опасения беспочвенны. Правовой механизм конфискации российских активов может быть адаптирован к конкретному случаю агрессии России против Украины, и, таким образом, развитие существующего международного права не будет иметь обратного действия во времени", – пояснил министр.

Наоборот, по словам Кулебы, это будет служить мощным сдерживающим фактором, заставляя других потенциальных агрессоров учитывать финансовые последствия нападения на другие страны.

Дмитрий Кулеба также заявил, что российские деньги, замороженные в Европе, могут покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление Украины.

Ранее лидеры "Группы семи" подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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