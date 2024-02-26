Нова ГЕС, аеропорти, школи: Кулеба розповів, на що може вистачити заморожених в Європі росактивів

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що російські гроші, заморожені в Європі, можуть покрити значну частину величезних витрат на відновлення України.

Про це він написав у виданні Politico, передає "Європейська правда".

Кулеба згадав про останній звіт Світового банку, за яким загальна вартість відновлення України сягнула 486 мільярдів доларів. Прямі збитки від війни оцінюються у майже 152 мільярди доларів.

Як пояснив міністр, поточних російських активів у Великій Британії (23 мільярди доларів), Люксембурзі (6,8 мільярда доларів) та Швейцарії (8,7 мільярда доларів) вистачило б для того, щоб задовольнити потреби України у відновленні її транспортної інфраструктури.

"Сюди входять 16 пошкоджених або зруйнованих цивільних аеропортів, щонайменше 344 мости та понад 25 тисяч кілометрів автомобільних доріг", – зазначив Кулеба.

За його словами, заморожених активів у Німеччині ($6,5 млрд), Австрії ($1,8 млрд), Ірландії ($2 млрд) та Польщі ($1,13 млрд) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3 500 пошкоджених або зруйнованих освітніх об'єктів – у тому числі 1 700 шкіл, понад 1 000 дитячих садків та 586 університетів.

"І це ще не все. Російських активів у Франції ($1,48 млрд) вистачило б на будівництво нової гідроелектростанції замість української Каховської ГЕС, яку Росія зруйнувала минулого літа", – заявив Кулеба.

Також він згадав, що прибутки від російських активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року становлять 2,56 мільярда доларів.

"За ці гроші можна було б відновити 1223 заклади охорони здоров'я, в тому числі 384 лікарні та 352 амбулаторії, які були пошкоджені або зруйновані Росією. Все це може статися, як тільки буде політична воля – і час для цього настав. Це буде того варте", – наголосив український міністр.

Раніше лідери "Групи семи" підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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