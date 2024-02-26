У Гамбурзі та Дрездені пройшли масові протести проти ультраправих 

Десятки тисяч людей вийшли в неділю на вулиці німецьких міст на протест проти ультраправих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Протестувальники зібралися під гаслом "Ми – брандмауер", маючи на увазі загальне табу на співпрацю з ультраправими, запроваджене в німецькій політиці з часів Другої світової війни.

Найбільший протест відбувся у північному місті Гамбург, де, за даними організаторів, зібралися близько 50 тисяч людей. Близько 20 тисяч людей також зібралися в Дрездені – столиці східної землі Саксонія, яка вважається одним з оплотів ультраправого популізму в Німеччині.

Демонстрація у Дрездені фото: DPA

Протести пройшли і в інших містах поблизу Дрездена, таких як Цвіккау, Баутцен, Герліц і Мейсен.

У суботу протестувальники вийшли на вулиці ще кількох міст – від Констанца на крайньому півдні до Кіля на крайній півночі.

Демонстрації, які тривають вже кілька тижнів, залучили мільйони людей з моменту їхнього початку в січні.

Німеччиною прокотилася хвиля протестів проти ультраправих після того, як журналістське розслідування виявило, що ультраправі екстремісти зустрічалися минулого року, щоб обговорити депортацію мільйонів іммігрантів або просто людей з мігрантським походженням.

На цій зустрічі були присутні деякі члени "Альтернативи для Німеччини", а також члени консервативного правоцентристського Християнсько-демократичного союзу.

Згідно з останніми німецькими опитуваннями, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" показала найгірший результат з червня 2023 року.