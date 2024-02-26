В Гамбурге и Дрездене прошли массовые протесты против ультраправых

Десятки тысяч людей вышли в воскресенье на улицы немецких городов на протест против ультраправых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Протестующие собрались под лозунгом "Мы – брандмауэр", имея в виду общее табу на сотрудничество с ультраправыми, введенное в немецкой политике со времен Второй мировой войны.

Самый большой протест состоялся в северном городе Гамбург, где, по данным организаторов, собрались около 50 тысяч человек. Около 20 тысяч человек также собрались в Дрездене – столице восточной земли Саксония, которая считается одним из оплотов ультраправого популизма в Германии.

Демонстрация в Дрездене фото: DPA

Протесты прошли и в других городах вблизи Дрездена, таких как Цвиккау, Баутцен, Герлиц и Мейсен.

В субботу протестующие вышли на улицы еще нескольких городов – от Констанца на крайнем юге до Киля на крайнем севере.

Демонстрации, которые продолжаются уже несколько недель, привлекли миллионы людей с момента их начала в январе.

По Германии прокатилась волна протестов против ультраправых после того, как журналистское расследование обнаружило, что ультраправые экстремисты встречались в прошлом году, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов или просто людей с эмигрантским происхождением.

На этой встрече присутствовали некоторые члены "Альтернативы для Германии", а также члены консервативного правоцентристского Христианско-демократического союза.

Согласно последним немецким опросам, ультраправая "Альтернатива для Германии" показала худший результат с июня 2023 года.