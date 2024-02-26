Парламент Угорщини голосуватиме за нового президента і вступ Швеції в НАТО

Парламент Угорщини 26 лютого повертається до роботи після перерви, одним з питань порядку денного має бути голосування за вступ Швеції у НАТО.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Перше засідання весняної сесії почнеться у понеділок о 13:00 за місцевим часом.

Ключовим і першим питанням на розгляді, після промови прем’єра Віктора Орбана, буде відставка президентки Каталін Новак на тлі "педофільського скандалу", дебатів перед цим не планується. Обов’язки президента тимчасово перейдуть до спікера парламенту Ласло Кевера.

За даними ЗМІ, голосування за нового президента. що проходить таємно і потребує ⅔ голосів депутатів, почнеться близько 16:40, провладні фракції номінують на цю посаду голову Конституційного суду Томаша Шуйока.

Голосування щодо вступу Швеції у НАТО має бути наступним у порядку денному та ймовірно відбудеться вже у вечірні години.

Як відомо, минулої п’ятниці прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта. Під час нього Орбан заявив про "відновлення довіри у відносинах" та підтвердилася інформація, що Швеція продасть Угорщині ще 4 винищувачі Gripen і продовжить угоду щодо обслуговування.

Угорщина, як відомо – остання країна-член НАТО, яка ще не погодила вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування в угорському парламенті стане останнім кроком, необхідним для того, щоб поставити крапку у процесі вступу Швеції.

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