Парламент Венгрии будет голосовать за нового президента и вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии 26 февраля возвращается к работе после перерыва, одним из вопросов повестки дня должно быть голосование за вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Первое заседание весенней сессии начнется в понедельник в 13:00 по местному времени.

Ключевым и первым вопросом на рассмотрении, после речи премьера Виктора Орбана, будет отставка президента Каталин Новак на фоне "педофильского скандала", дебатов перед этим не планируется. Обязанности президента временно перейдут к спикеру парламента Ласло Кеверу.

По данным СМИ, голосование за нового президента, проходящее тайно и требующее ⅔ голосов депутатов, начнется около 16:40, провластные фракции номинируют на эту должность главу Конституционного суда Томаша Шуйока.

Голосование по вступлению Швеции в НАТО должно быть следующим в повестке дня и вероятно состоится уже в вечерние часы.

Как известно, в минувшую пятницу премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт. Во время него Орбан заявил о "восстановлении доверия в отношениях" и подтвердилась информация, что Швеция продаст Венгрии еще четыре истребителя Gripen и продолжит соглашение по обслуживанию.

Венгрия, как известно – последняя страна-член НАТО, которая еще не согласовала вступление Швеции в Североатлантический альянс. Голосование в венгерском парламенте станет последним шагом, необходимым для того, чтобы поставить точку в процессе вступления Швеции.

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