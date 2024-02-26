У Латвії поліція встановила хуліганів, які перервали петардами хвилину мовчання на проукраїнській акції 

Поліція Латвії встановила підозрюваних у провокації в місті Даугавпілс 24 лютого, коли під час хвилини мовчання на проукраїнській акції поруч підірвали петарди.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Свідки подій зазначають, що петардами стріляли на відстані близько 100 метрів від зібрання до 2-ї річниці повномасштабної війни і до, і під час акції, зокрема під час хвилини мовчання.

Gan pirms Daugavpils mītiņa, gan tā laikā provokatori šaudīja petardes – ap 100 metru rādiusā. Reakcija no pašvaldības policijas sekoja tikai tad, kad klātesošie palūdza pievērst tam uzmanību. Video var dzirdēt, ka petardes tika uzspridzinātas klusuma brīdī, pieminot kara upurus. pic.twitter.com/8Mtg0Qxx7m February 25, 2024

Співрозмовник у поліції повідомив журналістам, що встановлено кілька осіб, які, ймовірно, скоїли ці дії.

Перші підозри про можливих зловмисників не підтвердилися, з подальшим збором інформації поліція встановила інших осіб, які могли бути причетні.

Випадок наразі розслідують як адміністративне правопорушення, але з отриманням нової інформації і встановленням мотивів хуліганів кваліфікація ще може змінитися.

Нагадаємо, у столиці Угорщини влаштували проукраїнський мітинг під посольством Росії.