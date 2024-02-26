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У Латвії поліція встановила хуліганів, які перервали петардами хвилину мовчання на проукраїнській акції 

Понеділок, 26 лютого 2024, 17:19

Поліція Латвії встановила підозрюваних у провокації в місті Даугавпілс 24 лютого, коли під час хвилини мовчання на проукраїнській акції поруч підірвали петарди. 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Свідки подій зазначають, що петардами стріляли на відстані близько 100 метрів від зібрання до 2-ї річниці повномасштабної війни і до, і під час акції, зокрема під час хвилини мовчання. 

Співрозмовник у поліції повідомив журналістам, що встановлено кілька осіб, які, ймовірно, скоїли ці дії. 

Перші підозри про можливих зловмисників не підтвердилися, з подальшим збором інформації поліція встановила інших осіб, які могли бути причетні.

Випадок наразі розслідують як адміністративне правопорушення, але з отриманням нової інформації і встановленням мотивів хуліганів кваліфікація ще може змінитися. 

Нагадаємо, у столиці Угорщини влаштували проукраїнський мітинг під посольством Росії. 

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Латвія