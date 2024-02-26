В Латвии полиция установила хулиганов, которые прервали петардами минуту молчания на проукраинской акции

Полиция Латвии установила подозреваемых в провокации в городе Даугавпилс 24 февраля, когда во время минуты молчания на проукраинской акции рядом взорвали петарды.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Свидетели событий отмечают, что петардами стреляли на расстоянии около 100 метров от собрания ко 2-й годовщине полномасштабной войны и до, и во время акции, в частности во время минуты молчания.

Gan pirms Daugavpils mītiņa, gan tā laikā provokatori šaudīja petardes – ap 100 metru rādiusā. Reakcija no pašvaldības policijas sekoja tikai tad, kad klātesošie palūdza pievērst tam uzmanību. Video var dzirdēt, ka petardes tika uzspridzinātas klusuma brīdī, pieminot kara upurus. pic.twitter.com/8Mtg0Qxx7m February 25, 2024

Собеседник в полиции сообщил журналистам, что установлено несколько человек, которые, вероятно, совершили эти действия.

Первые подозрения о возможных злоумышленниках не подтвердились, с последующим сбором информации полиция установила других лиц, которые могли быть причастны.

Случай пока расследуют как административное правонарушение, но с получением новой информации и установлением мотивов хулиганов квалификация еще может измениться.

Напомним, в столице Венгрии устроили проукраинский митинг под посольством России.