Євросоюз продовжив санкції проти Білорусі ще на рік
Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рішення ухвалили за результатами щорічного перегляду обмежувальних заходів та з огляду на продовження репресій й різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також продовження участі країни у незаконній агресії РФ проти України, йдеться в пресрелізі.
Індивідуальні обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону надавати кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки.
Наразі в санкційному списку перебувають 233 особи, включно з білоруським диктатором Александром Лукашенком, та 37 юридичних осіб.
Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, зокрема обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях та телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.
"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхні дії та підтримка режиму й Росії мають свою ціну", – зазначають у Раді ЄС.
Раніше Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві "вибори" режиму Александра Лукашенка, які пройшли у неділю в Білорусі.
У Білорусі в неділю пройшло голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Міжнародні спостерігачі не були запрошені.
Це були перші загальнонаціональні "вибори" з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.
Лукашенко, відвідуючи виборчу дільницю в неділю, заявив, що збирається брати участь у наступних "виборах" президента.