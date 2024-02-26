Євросоюз продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення ухвалили за результатами щорічного перегляду обмежувальних заходів та з огляду на продовження репресій й різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також продовження участі країни у незаконній агресії РФ проти України, йдеться в пресрелізі.

Індивідуальні обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону надавати кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки.

Наразі в санкційному списку перебувають 233 особи, включно з білоруським диктатором Александром Лукашенком, та 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, зокрема обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях та телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.

"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхні дії та підтримка режиму й Росії мають свою ціну", – зазначають у Раді ЄС.

Раніше Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві "вибори" режиму Александра Лукашенка, які пройшли у неділю в Білорусі.

У Білорусі в неділю пройшло голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Міжнародні спостерігачі не були запрошені.

Це були перші загальнонаціональні "вибори" з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.

Лукашенко, відвідуючи виборчу дільницю в неділю, заявив, що збирається брати участь у наступних "виборах" президента.