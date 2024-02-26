Евросоюз продлил санкции против Беларуси еще на год

Совет ЕС продлил еще на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси и поддержкой режимом в Минске войны РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение приняли по результатам ежегодного пересмотра ограничительных мер и учитывая продолжение репрессий и резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, а также продолжение участия страны в незаконной агрессии РФ против Украины, говорится в пресс-релизе.

Индивидуальные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет предоставлять средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.

Сейчас в санкционном списке находятся 233 человека, включая белорусского диктатора Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, в частности ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других сферах.

"Этими мерами ЕС сигнализирует ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима и России имеют свою цену", – отмечают в Совете ЕС.

Ранее Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные "выборы" режима Александра Лукашенко, которые прошли в воскресенье в Беларуси.

В Беларуси в воскресенье прошло голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать. Международные наблюдатели не были приглашены.

Это были первые общенациональные "выборы" с начала массовых политических репрессий три с половиной года назад.

Лукашенко, посещая избирательный участок в воскресенье, заявил, что собирается участвовать в следующих "выборах" президента.