З Норвегії вигнали росіянина, який фільмував військовий об’єкт

Громадянина Росії віком близько 40 років оштрафували й вислали з Норвегії після того, як він сфотографував військовий об'єкт.

Про це 26 лютого повідомила норвезька поліція, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в норвезькому регіоні Фіннмарк. Правоохоронці наголошують, що на території, де росіянин вів зйомку, була чітко оголошена заборона на фотографування та використання дронів.

Чоловіка затримали військові в п'ятницю, 23 лютого, після чого передали поліції.

"На допиті чоловік зізнався, що зупинився і сфотографував військовий об'єкт, і погодився зі штрафом. За рішенням Імміграційної служби він був висланий з країни і в понеділок доставлений до Стурскуга (єдиний наземний прикордонний пункт із РФ. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

Громадянину Росії заборонили в'їзд до Норвегії на п'ять років та оштрафували на 5000 норвезьких крон.

Норвезькі правоохоронці відмовились коментувати, чи пов'язують інцидент із діяльністю спецслужб РФ – хоча, як відомо, раніше аналогічні спроби вести зйомку біля військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури так і класифікували.

В останні місяці норвезькі спецслужби прямо розповідали про те, як Росія намагається створити власну мережу агентів на території країни.