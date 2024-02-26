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З Норвегії вигнали росіянина, який фільмував військовий об’єкт

Понеділок, 26 лютого 2024, 17:42

Громадянина Росії віком близько 40 років оштрафували й вислали з Норвегії після того, як він сфотографував військовий об'єкт.

Про це 26 лютого повідомила норвезька поліція, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в норвезькому регіоні Фіннмарк. Правоохоронці наголошують, що на території, де росіянин вів зйомку, була чітко оголошена заборона на фотографування та використання дронів.

Чоловіка затримали військові в п'ятницю, 23 лютого, після чого передали поліції.

"На допиті чоловік зізнався, що зупинився і сфотографував військовий об'єкт, і погодився зі штрафом. За рішенням Імміграційної служби він був висланий з країни і в понеділок доставлений до Стурскуга (єдиний наземний прикордонний пункт із РФ. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

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Громадянину Росії заборонили в'їзд до Норвегії на п'ять років та оштрафували на 5000 норвезьких крон.

Норвезькі правоохоронці відмовились коментувати, чи пов'язують інцидент із діяльністю спецслужб РФ – хоча, як відомо, раніше аналогічні спроби вести зйомку біля військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури так і класифікували.

В останні місяці норвезькі спецслужби прямо розповідали про те, як Росія намагається створити власну мережу агентів на території країни.

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