Из Норвегии выгнали россиянина, снимавшего военный объект

Гражданина России в возрасте около 40 лет оштрафовали и выслали из Норвегии после того, как он сфотографировал военный объект.

Об этом 26 февраля сообщила норвежская полиция, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в норвежском регіоне Финнмарк. Правоохранители отмечают, что на территории, где россиянин вел съемку, был четко объявлен запрет на фотографирование и использование дронов.

Мужчину задержали военные в пятницу, 23 февраля, после чего передали полиции.

"На допросе мужчина признался, что остановился и сфотографировал военный объект, и согласился со штрафом. По решению Иммиграционной службы он был выслан из страны и в понедельник доставлен в Стурскуг (единственный наземный пограничный пункт с РФ. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Гражданину России запретили въезд в Норвегию на пять лет и оштрафовали на 5000 норвежских крон.

Норвежские правоохранители отказались комментировать, связывают ли инцидент с деятельностью спецслужб РФ – хотя, как известно, ранее аналогичные попытки вести съемку возле военных объектов и объектов критической инфраструктуры так и классифицировали.

В последние месяцы норвежские спецслужбы прямо рассказывали о том, как Россия пытается создать собственную сеть агентов на территории страны.