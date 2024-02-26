Пожар в доме для искателей убежища в Германии: один погибший, трое пострадавших

В результате пожара в доме для искателей убежища в немецком городе Нердлинген, что в земле Бавария, погиб один человек, еще трое пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

По сообщению полиции, пожар, который уже потушили, вспыхнул в воскресенье днем по невыясненным пока причинам.

DPA

Мэр Нердлингена, где расположен центр, заявил радио BR, что пожар могли вызвать действия ребенка.

Представитель полиции отметил, что это нельзя ни подтвердить, ни исключить, исходя из текущей стадии расследования.

В доме проживало около 130 человек, сообщили правоохранители. Пожар настолько сильно повредил дом, что его пришлось снести.

Ранее сообщалось, что количество жертв масштабного пожара, в результате которого обгорели два жилых дома в испанском городе Валенсия, возросло до 10 человек.

Пожар в 14-этажном доме вспыхнул вечером накануне, 22 февраля. Пламя, которое раздувалось сильным ветром, охватило дом в течение получаса. Ветер был настолько сильным, что отталкивал воду, которую подавали пожарные из шлангов.

Аварийные службы сообщили, что пожар начался на четвертом этаже, но не назвали его причины.

Правоохранители начали расследование инцидента, и эксперты считают, что причиной стала некачественная легковоспламеняющаяся обшивка фасада.