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ЄС не побачив чесності й свободи на "виборах" у Білорусі

Понеділок, 26 лютого 2024, 20:15

Європейський Союз розкритикував Білорусь за репресії та інші порушення прав людини, в умовах яких у країні відбувались так звані парламентські та місцеві вибори напередодні, 25 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель наголосив, що репресії безпрецедентного рівня, порушення прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ з боку режиму Александра Лукашенка серйозно підірвали легітимність виборчого процесу.

"У цьому контексті очевидно, що умови для проведення вільних і чесних виборів не були дотримані, а нові парламентські та місцеві чиновники не мають демократичної легітимності", – додав він.

Топ-дипломат ЄС також звернув увагу, що білоруський режим не допустив на "вибори" багатьох незалежних міжнародних спостерігачів.

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Боррель запевнив, що Євросоюз продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обирати своїх представників шляхом проведення справжніх, демократичних і прозорих виборів.

"Закликаємо до негайного і безумовного звільнення всіх політичних в'язнів та їхнього ефективного поновлення в правах. ЄС схвалює і підтримує зусилля білоруських демократичних сил і громадянського суспільства", – додав він.

У Білорусі в неділю пройшло голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Міжнародні спостерігачі не були запрошені.

Це були перші загальнонаціональні "вибори" з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.

Лукашенко, відвідуючи виборчу дільницю в неділю, заявив, що збирається брати участь у наступних "виборах" президента. 

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