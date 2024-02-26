ЄС не побачив чесності й свободи на "виборах" у Білорусі

Європейський Союз розкритикував Білорусь за репресії та інші порушення прав людини, в умовах яких у країні відбувались так звані парламентські та місцеві вибори напередодні, 25 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель наголосив, що репресії безпрецедентного рівня, порушення прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ з боку режиму Александра Лукашенка серйозно підірвали легітимність виборчого процесу.

"У цьому контексті очевидно, що умови для проведення вільних і чесних виборів не були дотримані, а нові парламентські та місцеві чиновники не мають демократичної легітимності", – додав він.

Топ-дипломат ЄС також звернув увагу, що білоруський режим не допустив на "вибори" багатьох незалежних міжнародних спостерігачів.

Боррель запевнив, що Євросоюз продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обирати своїх представників шляхом проведення справжніх, демократичних і прозорих виборів.

"Закликаємо до негайного і безумовного звільнення всіх політичних в'язнів та їхнього ефективного поновлення в правах. ЄС схвалює і підтримує зусилля білоруських демократичних сил і громадянського суспільства", – додав він.

У Білорусі в неділю пройшло голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Міжнародні спостерігачі не були запрошені.

Це були перші загальнонаціональні "вибори" з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.

Лукашенко, відвідуючи виборчу дільницю в неділю, заявив, що збирається брати участь у наступних "виборах" президента.