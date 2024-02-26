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ЕС не увидел честности и свободы на "выборах" в Беларуси

Понедельник, 26 февраля 2024, 20:15

Европейский Союз раскритиковал Беларусь за репрессии и другие нарушения прав человека, в условиях которых в стране проходили так называемые парламентские и местные выборы накануне, 25 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что репрессии беспрецедентного уровня, нарушение прав человека, ограничение политического участия и доступа к независимым СМИ со стороны режима Александра Лукашенко серьезно подорвали легитимность избирательного процесса.

"В этом контексте очевидно, что условия для проведения свободных и честных выборов не были соблюдены, а новые парламентские и местные чиновники не имеют демократической легитимности", – добавил он.

Топ-дипломат ЕС также обратил внимание, что белорусский режим не допустил на "выборы" многих независимых международных наблюдателей.

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Боррель заверил, что Евросоюз продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своих представителей путем проведения настоящих, демократических и прозрачных выборов.

"Призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных и их эффективному восстановлению в правах. ЕС одобряет и поддерживает усилия белорусских демократических сил и гражданского общества", – добавил он.

В Беларуси в воскресенье прошло голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать. Международные наблюдатели не были приглашены.

Это были первые общенациональные "выборы" с начала массовых политических репрессий три с половиной года назад.

Лукашенко, посещая избирательный участок в воскресенье, заявил, что собирается участвовать в следующих "выборах" президента.

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