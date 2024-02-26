У Греції оцінюють, що ЄС отримає 50-60 млрд євро з активів РФ на підтримку України

Спеціальний представник Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс висловив упевненість, що ЄС погодить схему використання прибутків від російських суверенних активів на своїй території та скерує їх на допомогу Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю AFP.

За словами Ламбрідіса, в ЄС наближаються до консенсусу щодо тоншого підходу до вилучення прибутків від російських активів – як державних, так і приватних – з метою створення фонду для підтримки України.

"Гадаю, що це питання кількох місяців", – вважає він.

Спецпредставник Греції оцінює, що механізм ЄС дозволить отримати від 50 до 60 мільярдів євро. "Це дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати їм (росіянам. – Ред.): подивіться, що ви накоїли", – додав Ламбрідіс.

Дипломат виступив проти конфіскації російських активів, оскільки це суперечить міжнародному праву й своєю чергою призведе до конфіскації західних активів у Росії.

"Звичайно, росіяни відреагують і на це (використання прибутків. – Ред.). Але навіть якщо вони подадуть на нас до міжнародних судів, я думаю, що ми виграємо", – висловив він упевненість.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Читайте також: Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів.