В Греции оценивают, что ЕС получит 50-60 млрд евро из активов РФ на поддержку Украины

Специальный представитель Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис выразил уверенность, что ЕС согласует схему использования доходов от российских суверенных активов на своей территории и направит их на помощь Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью AFP.

По словам Ламбридиса, в ЕС приближаются к консенсусу относительно более тонкого подхода к изъятию доходов от российских активов – как государственных, так и частных – с целью создания фонда для поддержки Украины.

"Думаю, что это вопрос нескольких месяцев", – считает он.

Спецпредставитель Греции оценивает, что механизм ЕС позволит получить от 50 до 60 миллиардов евро. "Это мелочь, но это по крайней мере шаг к тому, чтобы показать им (россиянам. – Ред.): посмотрите, что вы натворили", – добавил Ламбридис.

Дипломат выступил против конфискации российских активов, поскольку это противоречит международному праву и в свою очередь приведет к конфискации западных активов в России.

"Конечно, россияне отреагируют и на это (использование прибылей. – Ред.). Но даже если они подадут на нас в международные суды, я думаю, что мы выиграем", – выразил он уверенность.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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