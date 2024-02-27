Союзники создадут коалицию дальнобойного оружия для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Об этом Макрон заявил после переговоров с союзниками Украины в Париже в понедельник, его цитирует Le Monde, пишет "Европейская правда".

По словам Макрона, было принято решение "создать коалицию для глубоких ударов, а следовательно, ракет и бомб средней и большой дальности".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся положить все эти усилия на стол переговоров, потому что мы обратились ко многим европейским и неевропейским странам, которые располагают боеприпасами", – заявил на пресс-конференции Макрон, который также призвал европейцев "производить больше".

Как сообщалось, около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, собрались в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Президент Зеленский принял участие в неформальном саммите Макрона, обратившись к лидерам онлайн.